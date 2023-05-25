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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел вооруженных сил Украины. В результате никто не пострадал, повреждены два частных домовладения.

«Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход продолжим»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Приграничные с Украиной районы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам. Согласно данным Вячеслава Гладкова, за 24 мая Белгородский район 16 раз обстреляли украинские военные.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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