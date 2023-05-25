Балтийский завод подписал контракт на строительство уникального судна для обслуживания атомных ледоколов

АО «Балтийский завод» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) и Росатомфлот (предприятие госкорпорации «Росатом») подписали контракт на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Об этом 25 мая сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Судно будет предназначено для выполнения работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также ПАТЭС «Академик Ломоносов» и в перспективе — модернизированных плавучих энергоблоков.

Сумма контракта не раскрывается, известно, финансирование строительства судна предполагается по схеме: 50% за счет средств федерального бюджета, 50% за счет инвестиционной программы Госкорпорации «Росатом». Планируемый срок сдачи — 2029 год.

Проект 22770 разработан АО ЦКБ «Айсберг». Проектные характеристики судна МСАТО: длина — 158,8 м, ширина — 26 м, осадка — 7,5 м, мощность ГЭУ — 9,28 МВт (на валах), водоизмещение — 22 661 тонна, скорость — 12 узлов, ледовый класс — Arc5.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялся торжественный спуск на воду второго скоростного катамарана проекта 04580 «Котлин». Судно, получившее название «Форт Петр I», уже этим летом будет курсировать на линии Санкт-Петербург — Кронштадт.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте