Второй пассажирский катамаран проекта «Котлин» спущен на воду в Петербурге

В среду, 24 мая, в Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду второго скоростного катамарана проекта 04580 «Котлин». Судно, построенное на Средне-Невском судостроительном заводе и получившее название «Форт Петр I», уже этим летом будет курсировать на линии Санкт-Петербург — Кронштадт.

Напомним, что в конце апреля на Средне-Невском заводе также был торжественно спущен на воду первый катамаран этого проекта под названием «Форт Кроншлот». Судно будет возить пассажиров из Петербурга в музейно-рекреационный парк «Остров фортов» в Кронштадте.

«Ъ-СПб» писал, что для перевозок туристов из Петербурга в Кронштадт к 2025 году планируется построить шесть пассажирских катамаранов проекта «Котлин». Два первых были заложен в апреле прошлого года.

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