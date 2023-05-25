В Ярославле завершили первый этап укладки плитки на Волжской набережной

На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле завершены работы по укладке новой тротуарной плитки и ремонту чугунных ограждений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волжская набережная

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Волжская набережная

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрия Сергеева, работы велись на верхнем ярусе Волжской набережной — от Арсенальной башни до дома №2/3 по Которосльной набережной.

«Специалисты подрядной организации заменили порядка 2 тыс. кв. м. плиточного покрытия и около 200 элементов чугунного ограждения»,— пояснил Дмитрий Сергеев.

Также в районе лестничного спуска на Стрелку переложили 500 кв. м. плитки. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», закупку по определению подрядчика провели в ускоренном режиме, лучшую цену в 15,98 млн руб. предложил индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко. Запрос цен проводило МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Сам заключенный муниципальный контракт, несмотря на уже выполненные работы, в ЕИС «Закупки» не размещен.

Андрей Иванов