Укладчика новой плитки на Стрелке в Ярославле определили за девять секунд

Индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко заключит контракт на укладку плиточного покрытия на Волжской и Которосльной набережной. Итоги запроса цен размещены на портале государственных закупок Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз новой плитки

Фото: ЕИС «Закупки» Эскиз новой плитки

Фото: ЕИС «Закупки»

Выбор подрядной организации проводился в ускоренном режиме, без полноценных торгов. 14 апреля был объявлен запрос цен на выполнение работ по укладке новой плитки. Ценовое предложение можно было подать до 7:00 утра 19 апреля. В итоге было подано три заявки: две от компаний из Москвы, одна из Ярославля. Победитель — индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко, зарегистрированный в Ярославле. Его заявка поступила за 9 секунд до конца срока подачи предложений.

В итоге сумма контракта по укладке новой плитки на верхнем ярусе набережной в районе Стрелки составит 15,98 млн руб. Заказчиком работ выступит МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Бетонную плитку будут укладывать как на Волжской, так и по Которосльной части набережной, непосредственно в районе Успенского собора. В проекте контракта есть даже эскиз будущего плиточного покрытия, где показано, как должна выглядеть плитка. Также на ремонтируемом участке пройдет ремонт чугунного ограждения.

Работы должны быть выполнены с момента подписания муниципального контракта и до 20 мая 2023 года. Гарантия на уложенную плитку составит 3 года.

Андрей Иванов