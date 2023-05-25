Александр Мешков оценил боевую готовность свердловских полицейских-вахтовиков в Республике Дагестан

Руководитель свердловского ГУ МВД Александр Мешков и его заместитель генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин в ходе рабочего визита в Республику Дагестан оценили боевую готовности личного состава уральских полицейских-вахтовиков на возможное осложнение оперативной обстановки, сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. Также они оценили бытовые условия содержания.

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По словам Валерия Горелых, на встречу прибыл также министр внутренних дел Республики Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов. Участники встречи почтили минутой молчания у мемориального комплекса память коллег, погибших в схватках с преступниками, возложили живые цветы. По итогам рабочей поездки генерал-лейтенант Мешков поручил Петру Кривегину оперативно решить все вопросы, касающиеся быта личного состава.

Напомним, ранее Александр Мешков проверил условия жизни беженцев в Центре временного размещения переселенцев из зоны СВО, который располагается в Екатеринбурге на Уралмаше.

Полина Хабарова

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