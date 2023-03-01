Глава свердловской полиции проверил условия жизни беженцев с Донбасса

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков проверил условия жизни беженцев в Центре временного размещения переселенцев из зоны СВО, который располагается в Екатеринбурге на Уралмаше. Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых отметил, что в Центре размещены жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Учреждение вместе с начальником полиции посетили руководитель городского УМВД Максим Метелица и врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД Александр Блинов.

Силовики осмотрели условия проживания и питания, поговорил с переселенцами, задали ряд вопросов по взаимодействию с правоохранительными органами и по организации охраны порядка на территории.

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