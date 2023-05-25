Марий Эл взяла шефство над Куйбышевским районом Запорожской области

Глава Марий Эл Юрий Зайцев и первый заместитель губернатора включенной в состав РФ Запорожской области Сергей Толмачев сегодня, 25 мая, подписали соглашение, предусматривающее шефскую помощь Куйбышевскому району области. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе господина Зайцева.

«Все необходимые мероприятия с планируемыми сроками выполнения легли в основу соглашения», отметили в пресс-службе. В основном помощь касается сфер образования и социального обслуживания

Речь, в частности, идет о том, правительство Марий Эл поможет с приобретением учебной и художественной литературы, оснащением образовательных организаций спортивным инвентарем и подготовкой первоклассников к школе. Кроме того, дети Куйбышевского района этим летом смогут отдохнуть в загородных лагерях Марийского края.

Ранее, Чувашия взяла шефство над Бердянским районом Запорожской области, а Татарстан — над городом Лисичанск в присоединенной к РФ Луганской народной республике.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"