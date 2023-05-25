Чистый приток мигрантов в Британию по итогам 2022 года достиг рекордных 606 тыс. человек

По итогам 2022 года в Британию въехали около 1,2 млн мигрантов, следует из данных Национального бюро статистики. При этом покинули страну 557 тыс. человек. Таким образом, чистый приток мигрантов по итогам года составил 606 тыс., что стало новым рекордом для страны.

Как отмечается в релизе, подавляющее большинство (925 тыс.) приехавших в страну людей не являются гражданами ЕС. Для работы или учебы в Британию приехали всего 151 тыс. граждан Европейского союза, а вернувшихся домой британцев в этой статистике оказалось всего 88 тыс.

Премьер-министр страны Риши Сунак еще в ходе своей избирательной кампании обещал значительно сократить приток мигрантов в страну, большое количество которых вызывает недовольство у местного населения. Это же стало одной из главных причин, по которой граждане в 2016 году голосовали за выход Британии из состава ЕС, отмечает Reuters. Однако сам «Брексит» в итоге, напротив, спровоцировал еще больший приток иностранных граждан. Британской экономике не хватает рабочих рук из-за массового отъезда из страны граждан ЕС, и после окончания локдаунов, связанных с COVID-19, место европейских специалистов стали занимать приезжие из других регионов.

Кирилл Сарханянц