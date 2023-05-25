Правительство одобрило поправки по нормативам распределения отдельных доходов в бюджете

Правительство одобрило поправки в Бюджетный кодекс. В них среди прочего закрепляются нормативы распределения между бюджетами отдельных доходов, в том числе еще не введенного налога на сверхприбыль прошлых лет. Также документом закрепляются новые источники формирования дорожных фондов.

Какие поправки одобрены:

Закрепляются нормативы распределения между бюджетами отдельных доходов. Это коснется нового налога на сверхприбыль, который планируют ввести поправками в Налоговый кодекс, а также экологических платежей при эксплуатации отдельного производственного объекта.

За бюджетами регионов закрепляются доходы от административных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного, крупногабаритного транспорта, а также штрафов за нарушение режима повышенной готовности. Это коснется дорог региональных, межмуниципальных и муниципальных дорог.

Закрепляются новые источники формирования дорожных фондов. Для федерального фонда ими станут доходы от использования госимущества по условиям концессионных соглашений, для региональных и муниципальных — плата в возмещение вреда дорогам от тяжеловесного транспорта и штрафы за нарушение правил движения такого транспорта.

В Бюджетном кодексе появится норма о безвозмездном оказании федеральному казначейству услуг клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом и биржей.

Появится требование о размещении в ГИС «Электронный бюджет» информации о финансовых и нефинансовых активах и обязательствах РФ, а также федеральных бюджетных и автономных учреждений.

Все субсидии юрлицам будут объединены в одну группу видов расходов в бюджетной классификации. Минфин предполагает, что это сократит сроки доведения субсидий и снимет необходимость внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Российские власти обсуждают введение налога на сверхприбыль за прошлые года последние месяцы. Они ожидают получить за счет этого около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет разница прибылей компаний в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Ожидается, что закон вступит в силу в 2024 году, но компании смогут заплатить его со скидкой в 2023-м.

Подробнее о новом налоге — в материале «Ъ» «Капиталу не оставили выбора».

Леонид Уварчев