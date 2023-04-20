Bloomberg: покидающие РФ иностранные компании не смогут избежать единоразового сбора

Иностранные компании, покидающие Россию, не освободят от разового сбора на сверхприбыль, который планируется к введению с 2024 года, сообщили источники Bloomberg.

По информации Bloomberg, в качестве альтернативы этот сбор может быть учтен в цене, согласованной в рамках сделки по выходу из бизнеса в дополнение к уплате добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки.

Как отмечает Bloomberg, сейчас разрешения на выход с российского рынка ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International. Для выхода с рынка России они обязаны получить разрешение специальной комиссии Минфина. Утверждается, что исключений в уплате сбора не будет, «потому что бюджету нужны деньги».

Разовый сбор с бизнеса (windfall tax) обсуждается в правительстве последние месяцы. Российские власти ожидают получить за счет этого около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет разница прибылей компаний в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Ожидается, что закон вступит в силу в 2024 году, но компании смогут заплатить его со скидкой в 2023-м.

Подробнее о новом налоге — в материале «Ъ» «Капиталу не оставили выбора».

Леонид Уварчев