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Умер чемпион России по хоккею Евгений Хацей

Чемпион России по хоккею, обладатель Кубка европейских чемпионов Евгений Хацей умер в возрасте 46 лет, сообщил омский клуб «Авангард». Причина смерти не уточняется. По информации источника «РИА Новости», предположительно он умер от инфаркта.

«Евгений Хацей навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела. Просим представителей СМИ проявить уважение к семье Евгения Хацея и не беспокоить ее в эти дни»,— говорится в сообщении «Авангарда».

Господин Хацей в 2004 году стал чемпионом России в составе «Авангарда». Также выступал за ярославское «Торпедо», магнитогорский «Металлург», Хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», подмосковный «Витязь» и другие команды. После завершения игровой карьеры работал генеральным менеджером краснодарской «Кубани», ханты-мансийской «Югры». С 2018 года начал работать в «Авангарде». Занимал должности директора по хоккейным операциям и руководителя по развитию команд Молодежной хоккейной лиги и и Всероссийской хоккейной лиги (второй дивизион после Континентальной хоккейной лиги). Последние годы был директором хоккейной академии «Авангард».

Леонид Уварчев

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