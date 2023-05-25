В Казахстане сбежавшего от мобилизации россиянина обязали уехать из страны в течение месяца

Россиянин Игорь Санджиев, сбежавший от мобилизации в Казахстан, получил шесть месяцев ограничения свободы условно за незаконное пересечение границы страны. Суд обязал его добровольно покинуть Казахстан в течение месяца и запретил посещать территорию государства в течение пяти лет.

«Моему подзащитному дается месяц, чтобы добровольно покинуть страну. Но его паспорт находится в воинской части, а при себе у него есть лишь водительское удостоверение и военный билет. Однако для пресечения границы ему нужен будет паспорт. Фактически сам он выехать не сможет»,— сообщил казахстанскому изданию «Мой город» адвокат россиянина Юрий Кобзарев.

Игорь Санджиев сообщил казахстанским журналистам, что сбежал из воинской части в Элисте после объявления в России частичной мобилизации. Он признает, что нелегально пересек границу Казахстана, но считает, что привлекать к ответственности его не за что. В Казахстане россиянин попросил статус беженца, но получил отказ. Возбуждено ли в отношении Игоря Санджиева уголовное дело в России, неизвестно.

Александр Кислов