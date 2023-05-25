На месте недостроенного поселка «Апарт-Отель-Солнце» под Геленджиком построят санаторий

Компания «Санаторий "Солнце"» планирует построить на месте недостроенного коттеджного поселка «Апарт-Отель-Солнце» санаторный комплекс с бальнеолечением. Недостроенные коттеджи на набережной курорта сейчас сносят, сообщает «Ъ-Юг».

Объем инвестиций в проект не называется. Подробности проекта директор АО «Санаторий "Солнце"» Павел Кошкин также не раскрывает, объясняя это тем, что планы инвестора находятся в стадии разработки и согласования. Новый инвестор планирует развивать бальнеолечение на базе открытого в Геленджике месторождения минеральной воды.

АО «Санаторий "Солнце"» было зарегистрировано в Геленджике в ноябре 2022 года, основной вид деятельности — санаторно-курортные услуги. Директор общества Павел Кошкин одновременно возглавляет московскую IT-компанию «Онлайн», которая, по данным Арбитражного суда Краснодарского края, является арендатором участка, где идет подготовка стройплощадки. Права на участок и недостроенные коттеджи перешли компании от банка «Траст», который получил их в качестве залога от застройщика-банкрота ООО «Стивилон».

В 2006 году эта компания начала строительство премиального комплекса «Апарт-Отель-Солнце». Тогда затраты оценивались в $300 млн. Однако через 10 лет застройщик обанкротился и имущество перешло банку «Траст», который выставил участок площадью 16 га на первой линии Черного моря, а также 17 трехэтажных коттеджей на торги за 1 млрд руб. Они были проданы за 850 млн руб. Однако новый владелец, несмотря на степень готовности зданий от 71 до 81%, посчитал нецелесообразным завершать их строительство. Павел Кошкин отметил, что с 2006 года градостроительные нормы существенно изменились, были введены ограничения по размещению жилья и апартаментов на береговой линии моря.

Татьяна Ручкина

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