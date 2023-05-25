В Петербурге появится представительство Республики Абхазия

В Санкт-Петербурге планируют открыть представительство Республики Абхазия. Об этом заявил министр иностранных дел этой республики Инал Ардзинба.

«Учитывая регулярное проведение в Санкт-Петербурге важных международных мероприятий, наличие крупных международных организаций, факт проживания в этом городе значительного числа наших соотечественников, считаем целесообразным обозначить нашу точку присутствия в Санкт-Петербурге», – цитирует министра 25 мая официальный сайт МИД республики.

Глава МИД Абхазии также отметил, что представители Абхазии проведут переговоры с ближневосточными партнерами на площадке ПМЭФ-2023.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала осени этого года в Петербурге прекратит свою работу генеральное консульство Швеции.

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