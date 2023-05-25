Шведское генконсульство в Петербурге прекратит работу осенью

МИД РФ отозвал свое согласие на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в четверг, 25 мая. Одновременно будет закрыто генконсульство России в шведском Гётеборге.

«Глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Причиной сокращения взаимного дипломатического присутствия в МИД назвали «конфронтационный курс в отношении Российской Федерации». Напомним, в апреле из Швеции высылают пять российских дипломатов, которых в ряде шведских СМИ называли разведчиками. Глава МИД страны Тобиас Бильстрем в интервью изданию SVT тогда заявлял, что деятельность сотрудников из России была несовместима с их дипломатическим статусом. Объявленные персонами нон грата шведские дипломаты должны покинуть территорию России в те же сроки, которые были установлены властями Швеции для отъезда российских сотрудников.

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