В Ростовской области отремонтируют 17 дорог к туристическим местам

В текущем году в Ростовской области отремонтируют 17 дорог, ведущих к известным памятникам, театрам и пр. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

В частности, работы проведут на улицах вокруг городского парка в Батайске. В Шахтах отремонтируют проспект Карла Маркса протяженностью 4,4 км, ведущий к «Больничному парку». В Красном Сулине — подъездные дороги к парку культуры и отдыха им. Сулина: работы пройдут на улицах Короткая, Пушкина, Комсомольская, Ворошилова и 47-й Гвардейской Дивизии.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что туристический поток в регионе вырос в 1,6 раза до 370,3 тыс. человек, и отметили, что намерены сохранить тенденцию увеличения численности туристов.

Кристина Федичкина