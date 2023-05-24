Количество туристов в Ростовской области выросло в 1,6 раз

В первом квартале туристический поток в Ростовской области вырос в 1,6 раза до 370,3 тыс. человек, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на министра экономического развития региона Максима Папушенко.

Максим Папушенко отметил, что турпоток растет несмотря на отсутствие авиасообщения из-за закрытия аэропорта с февраля 2022 года. «Это говорит о том, что компании и туристы адаптировались»,- считает министр.

Власти региона намерены сохранить тенденцию увеличения численности туристов. В этом году в Ростовской области запланирован ряд мероприятий для их привлечения — в частности, фестивали «Оборона Таганрога 1855 года», «Донская уха» и «Донская лоза».

Господин Папушенко также отметил, что в регионе активно развивается промышленный туризм. На десяти предприятиях области созданы демонстрационные площадки, чтобы экскурсанты могли наблюдать за производственным процессом (в их числе «Таганрогский металлургический завод», «Ростсельмаш», ТАНТК им. Бериева и др.»)

Кристина Федичкина