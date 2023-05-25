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Коммерсантъ FM
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В Мосгорсуд поступило дело против Навального о создании экстремистского сообщества

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества и участия в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК). Дата слушаний пока не назначена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В карточке дела на сайте суда значится еще один фигурант дела — Даниэль Холодный, бывший технический директор «Навальный LIVE» (Youtube-канал оппозиционера). С 4 марта 2022 года он находится под арестом. Ему вменяется склонение к участию в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК) и финансирование такого сообщества (ч. 2 ст. 282.3 УК).

Помимо создания экстремистского сообщества, Алексею Навальному вменяют организацию и финансирование экстремистской деятельности (ч. 2 и ч. 3 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 1 и ч. 2 ст. 280 УК), вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 2 ст. 151.2 УК), создание НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК), реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК).

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе — в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Все перечисленные, кроме Навального, который отбывает срок в колонии, находятся за границей.

В рамках этого дела Навальному также было предъявлено обвинение в терроризме. Однако материалы по этому обвинению были выделены в отдельное производство, возбужденное уголовное дело еще расследуется следственными органами.

Александр Кислов

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