Поглотивший Липецккомбанк «Зенит» в три раза сократил прибыль в 2022 году

Банк «Зенит», который поглотил крупнейший региональный банк Липецкой области Липецккомбанк, по итогам 2022 года получил прибыль в 811,2 млн руб. Годом ранее этот показатель был более чем в три раза выше — 2,9 млрд руб. Об этом сообщается в опубликовано банком бухгалтерской отчетности по РСБУ.

Чистые доходы банка «Зенит» сократились в 2021 году с 14 до 12,1 млрд руб., операционные расходы выросли с 10,3 до 10,9 млрд руб. Прибыль до налогообложения также сократилась втрое — с 3,7 до 1,2 млрд руб.

Вместе с тем объем активов банка вырос почти на треть и достиг 319,5 млрд руб. (251,6 млрд руб. в 2021 году). Пассивы «Зенита» также возросли с 225,9 до 293,6 млрд руб.

В феврале 2023 года банк «Зенит» в числе трех компаний, активно ведущих бизнес в регионах Черноземья, попал в расширенный список санкций США.

Банк «Зенит» поглотил Липецккомбанк в 2019 году, последний и крупнейший региональный банк Липецкой области стал его филиалом. До этого он принадлежал «Зениту» с 2007 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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