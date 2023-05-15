Полицейского из Краснодара обвинили в избиении до смерти задержанного

В Краснодаре утвердили обвинительное заключение полицейскому, который до смерти забил задержанного по подозрению в мелкой краже. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным СМИ, капитана полиции Дмитрия Корчагина задержали спустя полтора года после возбуждения уголовного дела. Умершему 31-летнему Илье Афросину вменялась кража банки пива и велосипеда.

По версии следствия, 1 июля 2021 года в 11 часов оперуполномоченный из личной неприязни к 31-летнему задержанному нанес удар в живот. После этого вывел из кабинета, удерживая его левой рукой в районе плеча, нанес ему еще один удар в живот. В результате задержанный умер от разрыва селезенки.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) передано в Прикубанский районный суд города Краснодара.

Олег Исаев

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