Конфликт в соцсети привел к похищению

Иркутским областным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении десяти фигурантов, обвиняемых в создании преступной группировки, которая похищала людей, вымогала у них деньги и имущество, а также занималась незаконным оборотом оружия. Лидеру группировки присуждено 15 лет 6 месяцев особого режима, остальным участникам — от 5 до 14 лет строгого и особого режимов. Часть обвиняемых в ходе судебного процесса настаивала на том, что их действия были направлены против наркоторговцев, однако материалы дела свидетельствуют, что жертвами стали обычные граждане. Некоторые из них «под руку» бандитам и вовсе попали случайно — из-за ДТП, а также словесного конфликта в социальной сети «ВКонтакте». Защита осужденных намерена обжаловать приговор. Примечательно, что за последние два года это третья подобная крупная банда, осужденная в Иркутске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Групповое фото иркутских бандитов

Фото: @police38 Групповое фото иркутских бандитов

Фото: @police38

Сегодня Иркутский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении десяти местных жителей, граждан России и Азербайджана в возрасте от 27 до 31 года. Уроженцам Иркутска, Москвы, городов Армении, Таджикистана и Азербайджана вынесен обвинительный приговор по ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.ч. 2 и 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 222 и ст. 223 УК РФ (незаконные хранение, изготовление и сбыт оружия).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, с учетом мнения гособвинителя суд приговорил лидера банды к 15 годам 6 месяцам колонии особого режима со штрафом 500 тыс. руб., соучастников преступлений — к лишению свободы на срок от 5 до 14 лет со штрафами от 150 тыс. до 500 тыс. руб. в исправительных колониях строгого и особого режимов. Приговор не вступил в законную силу.

«По версии следствия, в начале 2018 года один из подсудимых с целью установления своего криминального влияния и авторитета на территории Иркутска организовал совершение нападений на граждан, а также незаконное изготовление и сбыт оружия. Для этого он создал банду, в состав которой вошли знакомые по спортивной секции. Злоумышленники похищали граждан, которых впоследствии жестоко избивали, причиняли ножевые и огнестрельные ранения, вымогая имущество и денежные средства. Всего от их действий пострадало восемь жителей Иркутска»,— уточняется в сообщении ведомства.

Источник в правоохранительных органах уточнил «Ъ», что лидера банды зовут Руслан Исаев.

Преступная деятельность группировки расследовалась сотрудниками регионального управления СКР, ГУ МВД и УФСБ. По информации регионального управления СКР, непосредственно в состав банды входили шесть человек, остальные привлекались для совершения отдельных преступлений. Кроме того, один из участников являлся сторонником «Исламского государства» (в России признано террористическим и запрещено), содействовал террористической деятельности и был в 2021 году приговорен за данные преступления к 13 годам лишения свободы.

В пресс-службе регионального УФСБ «Ъ» сообщили, что у членов группировки были изъяты десять пистолетов (в основном переделанных из сигнальных), а также четыре автомата (изготовленных из списанных и охолощенных автоматов Калашникова разных модификаций).

В ходе судебного процесса, длившегося с декабря 2020 года, часть обвиняемых заявляла, что пострадавшими от их действий были люди, причастные к распространению наркотиков. Однако, согласно изложенной со стороны гособвинения информации, эти данные не нашли доказательств. Более того, выяснилось, что некоторые из потерпевших попались бандитам «под руку» случайным образом. Так, двое иркутян оказались участниками ДТП с одним из автомобилей членов группировки. После аварии их «для урегулирования конфликта» заманили в безлюдное место, где под угрозой оружия вымогали деньги и имущество.

Еще один иркутянин в ходе диалога в социальной сети «ВКонтакте» нахамил участнику банды, который впоследствии вместе с сообщниками выяснил адрес обидчика, силой вывез его на территорию городского кладбища, где мужчину избивали и требовали отдать автомобиль.

Представители защиты осужденных сообщили «Ъ», что их доверители не признают вину в отношении инкриминируемых им преступлений и намерены обжаловать приговор.

Стоит отметить, что за последние два года это третий похожий приговор подобной группировке. Так, в начале мая на срок от 9 лет 6 месяцев до 15 лет 6 месяцев были осуждены члены банды Филимонова, похищавшей людей, а в ноябре 2021 года сроки от 4 до 13 лет получили участники так называемой банды Алиева. Представители защиты и родственники обеих группировок настаивали на том, что их доверители и близкие боролись с наркопреступностью в городе.

Влад Никифоров, Иркутск