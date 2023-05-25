Совет директоров ПАО «Магнит» рекомендовал направить на дивиденды 5 млн руб.

Совет директоров ПАО «Магнит» по итогам 2022 финансового года рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 5 млн руб. из 9,58 млн руб. прибыли. Остальные средства пойдут на увеличение стоимости чистых активов компании. 22 мая совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды и направить всю прибыль на увеличение стоимости чистых активов.

Рекомендовано установить размер дивидендов в размере 95 руб. 75 коп. на обыкновенную акцию. Совет директоров принял решение единогласно в составе пяти человек (71,4% от состава). «Совет директоров предлагает установить 10 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»,— говорится в сообщении компании.