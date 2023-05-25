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Возбуждено дело о мошенничестве при капремонте перинатального центра в Ульяновске

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуется в Ульяновске. Оно было возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорный орган установил, что в июне 2021 года ООО «Тандем» заключило госконтракт на проектирование и капитальный ремонт помещений третьего этажа в здании детского стационара ГУЗ «Городская клиническая больница №1». Речь идет о перинатальном центре.

В итоге компания представила в ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» акты о приемке проведенных работ с недостоверными сведениями об использованных материалах. В результате было похищено свыше 2,5 млн руб. Санкции уголовной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Оренбуржье были задержаны предполагаемые создатели ОПС мошенников. Следствие считает, что преступления были совершены под предлогом оказания юридических услуг гражданам.

Георгий Портнов

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