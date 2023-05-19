В Оренбуржье задержаны предполагаемые создатели ОПС мошенников

Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в Оренбургской области. Следствие считает, что преступления были совершены под предлогом оказания юридических услуг гражданам. Об этом сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«По версии следствия, трое жителей Москвы и Санкт-Петербурга на территории нескольких крупных городов Оренбургской области арендовали помещения, оборудовали их компьютерной техникой и наняли работников, не имеющих юридического образования»,– говорится в сообщении.
Предполагаемые преступники публиковали в интернете объявления о своих услугах в сфере юриспруденции. Для этого они использовали фишинговые сайты, похожие на официальные сайты госучреждений, установили полицейские.
В рамках преступной схемы «операторы кол-центров звонили потенциальным клиентам, представлялись госслужащими и предлагали оказать бесплатную консультацию при посещении офиса», выяснили правоохранители. Клиенты получали гарантии стопроцентного решения проблем.
Подозреваемые использовали методы психологического воздействия и «убеждали потерпевших заключать договоры и оплачивать услуги псевдоюристов», отмечают в МВД. Кроме того, они неоднократно убеждали граждан оформлять кредиты.
По предварительной оценке, объем нанесенного ущерба превышает 13 млн руб. Полиция задержала трех предполагаемых организаторов ОПС.
Они арестованы. Всего же обвинения в инкриминируемых преступлениях предъявлены 11 фигурантам уголовных дел.
Ранее в Оренбургском областном суде начался процесс по уголовному делу предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ) из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. Дело рассматривается с участием присяжных. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях подсудимых обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «ОПГ добралась до присяжных».