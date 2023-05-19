В Оренбуржье задержаны предполагаемые создатели ОПС мошенников

Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в Оренбургской области. Следствие считает, что преступления были совершены под предлогом оказания юридических услуг гражданам. Об этом сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По версии следствия, трое жителей Москвы и Санкт-Петербурга на территории нескольких крупных городов Оренбургской области арендовали помещения, оборудовали их компьютерной техникой и наняли работников, не имеющих юридического образования»,– говорится в сообщении.

Предполагаемые преступники публиковали в интернете объявления о своих услугах в сфере юриспруденции. Для этого они использовали фишинговые сайты, похожие на официальные сайты госучреждений, установили полицейские.

В рамках преступной схемы «операторы кол-центров звонили потенциальным клиентам, представлялись госслужащими и предлагали оказать бесплатную консультацию при посещении офиса», выяснили правоохранители. Клиенты получали гарантии стопроцентного решения проблем.

Подозреваемые использовали методы психологического воздействия и «убеждали потерпевших заключать договоры и оплачивать услуги псевдоюристов», отмечают в МВД. Кроме того, они неоднократно убеждали граждан оформлять кредиты.

По предварительной оценке, объем нанесенного ущерба превышает 13 млн руб. Полиция задержала трех предполагаемых организаторов ОПС.

Они арестованы. Всего же обвинения в инкриминируемых преступлениях предъявлены 11 фигурантам уголовных дел.

Ранее в Оренбургском областном суде начался процесс по уголовному делу предполагаемого лидера организованной преступной группы (ОПГ) из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. Дело рассматривается с участием присяжных. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях подсудимых обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «ОПГ добралась до присяжных».

Георгий Портнов