Адвокат рассказал о втором в истории РФ процессе по банкротству иностранной компании

В арбитражном суде Москвы рассматривается второе в российской практике дело о банкротстве иностранной компании, сообщил ее представитель адвокат адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры» Дмитрий Якушев на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023». Он не уточнил название компании.

Первое дело касалось Pandora Consulting. Процедура банкротства была введена в 2022 году. Как объяснил господин Якушев, на самом деле в этом случае у компании «от иностранного фактически был только адрес». Ее бизнес, по словам адвоката, был связан с Россией.

Новая процедура банкротства запущена в отношении компании, которая не ведет бизнес в России с 2016 года. Ранее она «владела какими-то долями, но все было продано». У компании иностранные директора, иностранные участники, она зарегистрирована на Кипре. Заявителем по делу является «всем известный крупный банк», который считает, что у ответчика есть активы в России. «Ситуация, по сути, единичная в российской практике, потому что введена процедура не в отношении самой компании — она все еще инкорпорирована в Республике Кипр, соответственно суд Москвы не может ввести процедуру банкротства в отношении иностранной компании»,— объяснил господин Якушев.

В связи с этим в суде возникают сложности с процессом. Так, у компании теперь фактически два представителя: один представляет фирму, другой — конкурсную массу. «Судя по всему, трансграничному банкротству в России все-таки быть. В дальнейшем судебная практика, я надеюсь, будет исходить из того, есть ли у компании тесная связь с РФ, тогда вести такую процедуру будет возможно»,— считает адвокат.

Защита планирует обжаловать решение о запуске процедуры банкротства. По мнению господина Якушева, нецелесообразно вводить ее в отношении имущественной массы, когда «существование имущественной массы не доказано кредитором».

Леонид Уварчев