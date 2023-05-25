Военнослужащего в Новосибирске за дезертирство приговорили к пяти годам колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Владимиру Константинову. По статье о дезертирстве (ст. 338 УК РФ) его приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным следствия, в декабре прошлого года военнослужащий самовольно покинул палаточный лагерь воинской части в Новосибирской области. После этого он отправился домой к семье и только в январе 2023 года рядовой по указанию следователя прибыл в военный следственный отдел Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону.

Ранее в Омске осудили сержанта, посчитавшего свой контракт оконченным. Ему назначено пять лет условно с испытательным сроком два года. Первоначально сержанту вменяли в вину статью о дезертирстве, но по результатам рассмотрения дела обвинение было переквалифицировано - о самовольном оставлении части (ст. 338 УК РФ.)

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Лолита Белова