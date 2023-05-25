В Омске сержанта, посчитавшего свой контракт оконченным, осудили на пять лет условно за самоволку

Военный суд в Омске рассмотрел уголовное дело в отношении младшего сержанта Сергея Григорьева. По ст. 337 УК РФ о самовольном оставлении части ему назначили пять лет условно с испытательным сроком два года, рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военсуда. Первоначально сержанту вменяли в вину статью УК о дезертирстве (ч. 3, ст. 338 УК РФ, наказание по ней — от пяти до пятнадцати лет), но по результатам рассмотрения дела обвинение было переквалифицировано.

«Военнослужащий, считая себя подлежащим увольнению по окончанию срока контракта, обратился к командованию с соответствующим рапортом, но получил отказ», — рассказали в суде. 29 ноября прошлого года сержант оставил воинскую часть, но 22 марта 2023 года добровольно явился в военный следственный отдел.

Как писал «Ъ-Сибирь» в апреле, правоохранительные органы объявили в розыск двух мобилизованных из Алтая, которые самовольно оставили воинскую часть.

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Илья Николаев