Больше 25 тысяч птиц изъяли в Удмуртии в рамках борьбы с высокопатогенным гриппом птиц

В Удмуртии зафиксировали очаги высокопатогенного гриппа птиц в Глазове, Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Специалисты провели обход в 1 302 личных подсобных хозяйствах в Глазове, Ижевске, Глазовском, Завьяловском, Кезском и Красногорском районах. Всего изъято почти 25,9 тыс. голов птицы.

Напомним, возмещать стоимость изъятой птицы в очагах гриппа в Удмуртии будут на основе статистических данных. По основным позициям учитывалась стоимость предложений на рынке от разных контрагентов: птицефабрики, индивидуальные предприниматели. Так, за взрослую курицу-несушку выплачивают 375 руб., за утку — 1,5 тыс. руб., гуся — 2 тыс. руб., одно товарное яйцо — 7, 78 руб.