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Управление ветеринарии Удмуртии опровергло информацию о сторублевой компенсации за изъятие птиц

Появившаяся в интернете информация о сторублевой компенсации, выданной за изъятие птицы и продукции птицеводства по гриппу птиц в Удмуртии, является фейком. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по республике.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что размер возмещения ущерба, понесенного собственниками в результате изъятия, определяется на основании государственных регулируемых цен или рыночной стоимости. Так, за взрослую курицу-несушку в Удмуртии выплачивают 375 руб., за утку — 1,5 тыс. руб., гуся — 2 тыс. руб., одно товарное яйцо — 7, 78 руб.

При этом изъятие проводит специальная комиссия, у которой при себе имеются удостоверения и документы. В их числе указ главы Удмуртии Александра Бречалова об установлении ограничительных мероприятий, распоряжения правительства региона об изъятии и образец заявления на возмещение.

Напомним, возмещать стоимость изъятой птицы в очагах гриппа в Удмуртии будут на основе статистических данных. По основным позициям учитывалась стоимость предложений на рынке от разных контрагентов: птицефабрики, индивидуальные предприниматели. Птиц при этом разделяли по возрастным группам.

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