Окская судоверфь спустила на воду буксир-спасатель для Росморречфлота

Судостроительная компания «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду арктический буксир-спасатель проекта NE025. Он будет заниматься обслуживанием речных путей в Хакасии, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Этот буксир — второй в серии из пяти аварийно-спасательных судов, которые Окская судоверфь строит по заказу Росморречфлота. Завершить серию планируют до конца 2023 года. Буксиры будут базироваться на реках Печора и Енисей, на Ладожском озере, в Архангельской области и на Камчатке.

Анастасия Еремина