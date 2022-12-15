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Головной буксир спустили на воду на Окской судоверфи

Окская судоверфь спустила на воду головное буксирно-спасательное судно проекта NE025 «Тиман», пишет портал «Судостроение.инфо». Его строят по заказу Морской спасательной службы.

Всего судоверфь построить пять буксиров, их передадут заказчику в 2023 году. Два будут приписаны к порту в Мурманске, два – в Петропавловск-Камчатском, один – в Архангельске.

Суда такого типа предназначены для участия в противоаварийных и спасательных мероприятиях, оно может обеспечивать безопасность маневрирования крупных судов на сложных участках Северного морского пути.

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