В расходах бюджета Екатеринбурга выявляли нарушения на 1,9 млрд рублей

Счетная палата Екатеринбурга выявила в расходах городского бюджета за 2022 год более 500 нарушений на 1,9 млрд руб. Об этом сообщил глава ведомства Александр Гетманчук на заседании комиссии по бюджету и экономической политике гордумы. По его словам, преобладают нарушения, не связанные с потерями и хищениями, такие как нецелевое использование бюджетных средств, недополучение средств в доходы бюджета, нарушения при осуществлении закупок.

Господин Гетманчук отметил, что участились случаи неприменения штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Наибольшую сумму (963 млн руб.) составили нарушения в порядке ведения бюджетного учета. Самые крупные нарушения были выявлены при проверке городского хозяйства — сумма нарушений при проверке комитета по благоустройству составила более 600 млн руб.

Ранее сообщалось, бюджет Свердловской области ежегодно недополучает несколько миллиардов руб. налогов из-за бесхозных объектов недвижимости. Налоговые поступления в региональный бюджет при регистрации прав владельцами такого имущества могут составить от 2 до 4,5 млрд руб. В регионе около 700 тыс. объектов недвижимости, которые не имеют сведений о правообладателях.

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Диана Сунагатуллина