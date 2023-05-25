ЕС продлил на год отмену пошлин и квот на ввоз товаров с Украины

Совет Евросоюза (ЕС) продлил отмену всех пошлин и квот на экспорт товаров с Украины, сообщила пресс-служба международной структуры. Брюссель указывает, что мера поспособствует стабильности торговых отношений ЕС и Украины, а также поможет Киеву сохранить экономику в условиях конфликта с РФ. Постановление принято на год.

«Обновленные торговые меры однозначно поддержат Украину и в то же время предоставят ЕС возможность защитить при необходимости внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов»,— заявил министр международного сотрудничества в целях развития Швеции (председательствует в совете ЕС) Йохан Форсселл.

Действие постановления касается фруктов и овощей, на которые распространяется система входных платежей, сельскохозяйственную продукцию и продукты, на которые распространяются тарифные квоты, а также товары, с которых взимаются антидемпинговые пошлины на ввоз.

Впервые решение о приостановке взимания пошлин с украинских товаров Совет ЕС принял в июне 2022 года. Весной 2023-го фермеры ряда стран Восточной Европы пожаловались на убытки, которые понесли из-за такой политики: зерно и сельскохозяйственная продукция с Украины значительно выигрывали в цене по сравнению с местными товарами. В ответ ЕС пообещал выделить €100 млн на поддержку агропроизводителей в граничащих с Украиной странах.

Детали ситуации — в публикации «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Григорий Лейба