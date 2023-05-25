Угольная компания «Северная звезда» договорилась с кемеровским заводом о мировом

Арбитраж Красноярского края прекратил производство по иску кемеровского ООО «Перспективные технологии» (выпускает ленточные конвейеры, пускатели, приводные станции и др.) к ООО «Северная звезда» (таймырская угольная «дочка» холдинга AEON) в связи с утверждением мирового соглашения между сторонами. В карточке дела опубликованы только сведения о судебном акте, условия соглашения пока неизвестны.

В декабре прошлого года кемеровское предприятие направило в суд иск о взыскании с «Северной звезды» 122,6 млн руб. основного долга и 22,6 млн руб. неустойки по договору поставки от 1 февраля 2021 года.

По данным сайта «Северной звезды», компания реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения каменного угля, расположенного в 110 км юго-восточнее посёлка Диксон Красноярского края, стоимостью 45 млрд руб. Ресурсы месторождения — св 5 млрд тонн. Проект включает строительство разреза на 15 млн тонн годовой мощности, обогатительной фабрики, морского угольного порта, автодороги, вахтового поселка и др

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Игорь Лавренков, Кемерово