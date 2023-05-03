Минкульт РФ выделил еще 79 млн рублей на реставрацию Дома со слонами в Самаре

Выделен завершающий транш в размере 79 млн руб. на реставрацию дачи купца Константина Головкина, известной также как «Дом со слонами». Решение приняло министерство культуры РФ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Уже к концу 2024 г. все работы завершатся. Здесь откроется Школа молодых архитекторов Самарского Политеха»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Финансирование работ на объекте осуществлялось в четыре этапа, включая создание проекта. По каждому из этапов сначала проводились торги.

В настоящее время на даче Головкина проведены работы, на которые выделялись средства в рамках первых двух этапов. Работы по третьему этапу планируется закончить в декабре текущего года. Общая сумма составила 207 млн руб.

На выделенные средства проводится реставрация здания, восстанавливаются скульптуры слонов и нимф и благоустраивается территория. Помимо прочего муниципалитет взял на себя обязательства по обновлению спуска к Волге, ведущего от дачи купца Головкина. В рамках этого вида работ планируется обустроить лестницы и площадки.

В 1908-1909 году купец Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Здание располагается на ул. Советской Армии, 292.

Ранее объект находился в муниципальной собственности, позже он был передан в федеральную. Также здание было закреплено за Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ). Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Георгий Портнов