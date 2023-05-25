ТНТ выпустит полнометражный фильм в коллаборации с Индией

Телеканал ТНТ начал предпродакшн полнометражного фильма в совместном производстве с Индией, следует из сообщения компании. Главные роли исполнят звезды ТНТ Михаил Галустян и Демис Карибидис.

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«Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца»,— уточнила директор канала Тина Канделаки.

После начала военных действий на Украине многие зарубежные стриминговые платформы ушли из России, в их числе Netflix. В то же время крупнейшие голливудские правообладатели Universal, Disney, Sony, Warner и другие приостановили работу в стране и начали отзывать лицензии на показ своих фильмов.

Многие онлайн-кинотеатры и ТВ-каналы стараются максимально разнообразить контент, чтобы удержать пользователя и не дать ему уйти на пиратские платформы, считают аналитики (см. «Ъ» от 1 апреля).

Краткая история советско-российско-индийской кинодружбы — в публикации «Ъ» «Болливуд вместо Голливуда».

Юлия Юрасова