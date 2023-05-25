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Коммерсантъ FM
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Адвокаты россиянина Винника просят обменять его на Гершковича

Адвокаты россиянина Александра Винника, обвиняемого США в отмывании денег через криптовалютную биржу BTC-e, ходатайствуют о включении их подзащитного в любой возможный обмен на задержанного в России журналиста Эвана Гершковича, пишет CNN со ссылкой на судебные документы. Ранее господина Винника экстрадировали из Франции по запросу Соединенных Штатов — сам россиянин свою вину не признает.

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Фото: Petros Giannakouris, File / AP

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

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Фото: Petros Giannakouris, File / AP

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Ходатайство на право Александра Винника публично выступить за собственное включение в обменные списки поступило в федеральный суд Сан-Франциско 19 мая. Таким образом адвокаты просят судью отменить постановление, которое прямо запрещает их клиенту публично обсуждать такую возможность. Защита указывает, что люди, знакомые с темой переговоров по обмену между Вашингтоном и Москвой, посоветовали им публично лоббировать включение господина Винника в обменные списки, «чтобы максимизировать шансы на такой обмен».

Александра Винника арестовали в Греции в 2017 году на основании запроса Соединенных Штатов. Россиянина подозревают в хакерстве, а также отмывании денег через биржу криптовалют BTC-е, на которую тот работал. По мнению американской стороны, через структуру прошло до $9 млрд (взятки, выкупы, иные коррупционные связи). Выдать господина Винника Грецию попросили Россия и Франция — в январе 2018 года Афины удовлетворили запрос Парижа. Оттуда в 2022 году россиянин был передан США, где ему грозит до 50 лет заключения.

Американца Эвана Гершковича ФСБ задержала 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. Следствие подозревает корреспондента в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии ФСБ, господин Гершкович собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

Подробности дела Александра Винника — в публикации «Ъ» «Жертва обмена».

Григорий Лейба

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