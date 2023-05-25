Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер Армении начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета. На мероприятии в Кремле присутствуют также президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся по видеосвязи.

В своем приветственном слове Владимир Путин отметил, что в рамках заседания будут приняты решения по дальнейшему углублению интеграции пяти стран. «Сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры»,— указал глава государства.

После встречи в узком составе переговоры продолжатся в расширенном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что у Владимира Путина запланированы две отдельные встречи с господами Пашиняном и Алиевым, а затем — трехсторонние переговоры.

Евразийский экономический форум стартовал 24 мая. Вчера Владимир Путин провел неформальный обед с главами государств—членов ЕАЭС. Лидеры выступили на пленарном заседании в концертном зале «Зарядье». В форуме приняли участие господа Лукашенко, Токаев и Жапаров. Никол Пашинян на пленарном заседании не присутствовал, в Москву он прибыл только сегодня, 25 мая. Армению на встрече представлял вице-премьер республики Мгер Григорян.

О том, как проходило пленарное заседание ЕАЭС, — в материале «Ъ» «Нечто евразумительное».