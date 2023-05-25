«Россети Тюмень» направили 4,5 млн рублей на плановый ремонт пяти высоковольтных подстанций в Югре

Специалисты компании «Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт пяти высоковольтных подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроснабжение жителей деревни Лямина и поселка Песчаный Сургутского района (всего порядка 1,3 тыс. человек), а также инфраструктуру двух крупных месторождений углеводородов – Федоровского и Савуйского. На повышение надежности энергообъектов компания направила 4,5 млн руб.



На подстанциях специалисты провели комплексное обслуживание силовых трансформаторов: заменили 12 вводных и шесть опорных изоляторов, провели капремонт трех выключателей. Ремонтные мероприятия проводились без ограничения электроснабжения потребителей - подача электричества осуществлялась по резервной схеме.

Всего в 2023 году энергетики проведут плановое техническое обслуживание на 19 высоковольтных подстанциях в регионе.