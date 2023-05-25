Депутаты утвердили льготы нижегородским предприятиям за трудоустройство осужденных

Законодательное собрание Нижегородской области рассмотрело поправки к региональному закону о налоге на имущество. Изменения вводят преференции для предприятий, организующих на своих территориях подотчетные ФСИН центры для осужденных к принудительным работам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подобные центры в регионе создают Линдовская птицефабрика, ООО «Ресурс», «Домашние шедевры» и «ФокстанкМоторс». По договорам с этими предприятиями ФСИН получит 555 рабочих мест для осужденных. Объекты исправительных центров освободят от уплаты налога на имущество.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что вовлечение предприятий в создание подобных исправительных центров стимулирует рост объемов производства и переход учреждений ФСИН на самоокупаемость, а также позволит осужденным получить навыки для дальнейшего трудоустройства. Депутаты единогласно одобрили поправки в двух чтениях.

Подробнее о создании исправительных центров – в материале «Ъ-Приволжье» «Бизнес зовут на путь исправления».

Владимир Зубарев