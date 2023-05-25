Казанский застройщик «Унистрой» приступил к подготовке площадки под жилье рядом с парком Маяковского

Казанский девелопер «Джи-групп» (G-Group, основным брендом холдинга является «Унистрой») начал готовить площадку под строительство жилья в квартале улиц Фурманова, Машинной, Щорса и Цвиллинга, где уральский застройщик Prinzip возводит «Парковый квартал». Напомним, компания Prinzip продала земельные участки казанскому девелоперу в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, а также рядом с ЖК «Парковый квартал» (недалеко от парка им. Маяковского), площадью 4 га и 5 га соответственно. Сумма сделки составила около 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский застройщик «Унистрой» начал готовить площадку под строительство ЖК

Фото: Проектная документация Казанский застройщик «Унистрой» начал готовить площадку под строительство ЖК

Фото: Проектная документация

По данным издания 66.ру, рабочие и техника начали разбирать постройки и вывозить строительный мусор с территории. Как сообщал «Ъ-Урал» в марте этого года, администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажных жилых секций на ул. Цвиллинга казанскому застройщику. Компания планирует построить здесь около 20 тыс. кв. м жилья.

Согласно данным Дом.рф, ввести в эксплуатацию «Парковый квартал 2.0» планируют в конце 2025 года, выдача ключей намечена на март 2026 года. Количество этажей будет достигать 34-х.

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