Мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажек новому застройщику из Казани

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство жилья на ул. Цвиллинга казанскому застройщику. Как указано в документе, разрешение получило ООО «Унистрой-Екатеринбург» (владельцем компании является «Джи-Инвестиции», Казань).

Как сообщал ранее «Ъ-Урал», уральская компания Prinzip продала земельные участки казанскому девелоперу «Джи-групп» (G-Group, основным брендом холдинга является «Унистрой»). Речь шла про землю в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, а также рядом с ЖК «Парковый квартал» (находится на ул. Цвиллинга).

Разрешение выдано на строительство многоэтажных жилых секций со встроенными помещениями общественного назначения, а также встроенно-пристроенной двухэтажной подземной автостоянки. Компания планирует построить здесь около 20 тыс. кв. м жилья. Соответствующие разрешение мэрия выдала в феврале этого года, документ будет действовать до апреля 2028 года.

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