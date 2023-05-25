Глава разведки Украины Буданов рассказал о тяжелом ранении в Донбассе

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что был трижды ранен во время «выполнения спецзаданий в Донбассе»: в частности, он получил ранения в спину и шею. Когда именно господин Буданов был ранен, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам главы украинской военной разведки, ранения он получил, когда был офицером ГУР. Господин Буданов назвал первое ранение легким, его зацепил осколок. Второе он получил из-за взрыва противопехотной мины, осколок которой, по словам главы ведомства, попал ему под сердце.

«У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно»,— сообщил Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию «Новое время». Глава ГУР подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает.

Господин Буданов занимает пост главы ГУР с 2020 года. С 2014-го он участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украине. В апреле 2019 года в Киеве было совершено неудачное покушение на Кирилла Буданова. Тогда был взорван автомобиль Chevrolet Evanda на улице Академика Вильямса, под который была установлена мина. Кирилл Буданов в результате инцидента не пострадал. Источники The Washington Post сообщали, что в общей сложности глава ГУР Минобороны Украины пережил «около десяти покушений».

В России Кирилл Буданов заочно арестован по обвинению в создании террористического сообщества, незаконном приобретении оружия группой лиц и незаконном приобретении взрывных устройств.

Александр Кислов