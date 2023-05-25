Свердловские власти обязали заново участвовать в торгах должников-арендаторов участков, не тушивших пожары

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил принятии мер к арендаторам лесных участков, не принимавшим участие в тушении пожаров, сообщил департамент информационной политики региона. Так, арендаторы, имеющие долги, будут заново участвовать в торгах. Таких в регионе 98 человек, долг составляет более 50 млн руб.

По словам губернатора, половина из 400 лесопользователей, привлечение которых предусмотрено по плану тушения лесных пожаров, не только не принимала участие в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. «В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона»,— заявил губернатор.

Напомним, почти месяц в Свердловской области сохраняется крайне напряженная обстановка с природными пожарами. К борьбе со стихией более активно и публично подключился губернатор Евгений Куйвашев: в последние недели он стал лично посещать населенные пункты, где сложилась наиболее напряженная обстановка.

По мнению экспертов, в условиях приближающихся президентских выборов губернатору необходимо как можно скорее решить проблему с пожарами, чтобы избежать роста антирейтинга и негативных оценок его работы со стороны Кремля.

Диана Сунагатуллина

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