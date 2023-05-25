Glorax договорился с властями о застройке улицы Черниговской в Нижнем Новгороде

Девелопер Glorax и правительство Нижегородской области заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) Черниговской улицы от Канавинского моста до метромоста. Застройщик планирует реконструировать имеющиеся на участке объекты культурного наследия, построить две высотки с парящим мостом и коммерческую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее в Glorax оценили проект застройки улицы Черниговской в 30 млрд руб.

На участке планируется реконструировать три мельницы ансамбля Башкировых и здание мельницы Дегтярева, которые находятся в собственности застройщика. «Обновленные объекты культурного наследия (ОКН) будут отвечать всем требованиям современного комфортного жилья с продвинутой инженерной начинкой»,— сообщили в Glorax.

Также девелопер договорился с правительством о финансировании работ по реставрации еще девяти ОКН на сумму 325 млн руб. Работы выполнят совместно с Фондом капремонта и администрацией Нижнего Новгорода.

Glorax предстоит расселить два многоквартирных дома площадью 1,97 тыс. кв. м и построить две новые высотки площадью 127 тыс. кв. м. Дома соединят парящим мостом. Высота одной из башен, согласно проекту, составит 100 м, это будет самое высокое здание в городе.

Застройщик планирует построить два детских сада на 60 и 80 мест и коммерческие площади под ресторанный кластер, медцентр, фитнес-клуб и супермаркеты.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Приволжье» «Черниговская улица растет в цене».

Анастасия Еремина