В Красноярском крае действуют два крупных лесных пожара на площади 73 га

В Енисейском районе Красноярского края действуют два крупных лесных пожара. Огнем пройдено 73 га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». По данным правительства региона, в его ликвидации принимают участие 28 человек, до конца дня планируется локализация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также в настоящее время действуют природные пожары в Республике Алтай, Томской области, Алтайском крае. Общая площадь возгорания составляет более 50 га. В этих регионах действует особый противопожарный режим.

Природный пожар в Алтайском крае 23 мая перекинулся на территорию Казахстана, сообщили власти приграничной территории Абайского района Республики Казахстан. По их данным, на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию Казахстана в 7 км от станции Аул. Площадь возгорания составила 70 га.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова