24 мая стало самым теплым днем в Петербурге с начала весны и года

Температурный максимум днем 24 мая в Санкт-Петербурге обновил рекорд весны и года, сообщил синоптик метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в четверг, 25 мая.

«Минувший день в Северной столице стал самым теплым с начала года/весны/мая. Максимальная температура воздуха на городской метеостанции достигла +24,7°, что на 0,8° выше чем было у прежнего лидера 15 мая»,— написал он в своем Telegram-канале.

При этом, согласно прогнозу петербургского Гидрометцентра, в пятницу характер погоды изменится, вместе с атмосферным фронтом в город придут похолодание до +15 градусов и осадки. Вновь тепло в Петербурге станет в воскресенье.

Напомним, сегодня, 25 мая, в прибрежных районах Петербурга ожидается сильный ветер до 17 м/с.

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