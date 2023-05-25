МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в конце рабочей недели

В прибрежных районах Санкт-Петербурга в четверг, 25 мая, может подниматься ветер до 17 м/c. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 25 мая в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с»,— сказано в сообщении.

Накануне ведомство спрогнозировало на 25 мая в городе грозу. До этого главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что до конца текущей недели в городе ожидается преимущественно сухая и теплая погода, однако позднее скорректировал свой прогноз. Сейчас над регионом проходит холодный атмосферный фронт с осадками.

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