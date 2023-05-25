В Балакове при поддержке Концерна «Росэнергоатом» откроется большойдосуговый центр для детей и взрослых

Первичная профсоюзная организация Балаковской АЭС при поддержке Концерна «Росэнергоатом» уже к концу 2024 года планирует открыть в г. Балаково Саратовской области большой досуговый центр для детей и взрослых. Это станет возможным благодаря масштабной реконструкции здания бывшего центра «Диалог» в 7-м микрорайоне города.

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Строительные работы уже в самом разгаре - специалисты завершили возведение второго этажа над некогда одноэтажным зданием, что более чем в два раза увеличило площадь центра - до 1870 кв метров.

«Будущее России - это в первую очередь дети. Наша задача - помочь им расти здоровыми, развитыми и спортивными. Новый центр досуга станет местом культурного и спортивного отдыха не только для работников атомной станции и их детей, но и для всех жителей города Балаково», - отметил председатель первичной профсоюзной организации Балаковской АЭС Петр Сорокин.

В новом корпусе центра разместятся фитнес-зал, современные классы по различным творческим направлениям, площадка для подготовки участников чемпионатов REASkills, просторный многофункциональный концертный зал на 180 мест, который будет оборудован профессиональными световыми и звуковыми системами.

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Отметим, это уже вторая очередь строительства центра досуга первичной профсоюзной организации Балаковской АЭС. Первый корпус после реконструкции открылся в 2021 году. Здесь уже функционирует более 20 творческих студий по различным направлениям, два скалодрома, современная цирковая студия - всего в центре досуга занимается более 700 детей и взрослых. Восьмиметровые потолки позволяют проводить тренировки на высоте, а в новом возводимом корпусе дети смогут выступать на сцене и давать концерты.

Развитие инфраструктуры и строительство новых объектов остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ. Реконструкция центра досуга первичной профсоюзной организации Балаковской АЭС при поддержке концерна «Росэнергоатом» ведется с целью всестороннего развития детей и взрослых, проживающих в городе-спутнике атомной станции.

Досуговый центр станет не только центром притяжения и вдохновения для детей и молодежи, но и украшением города - современный облик здания гармонично впишется в городскую среду, которая с каждым годом становится все более комфортной для балаковцев благодаря совместным усилиям администраций города и крупных предприятий.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.